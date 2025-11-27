By Mohit
PUBLISHED Nov 27, 2025

 Health

कच्चे केले खाने से मिलते हैं ये 6 फायदे

कच्चा केला भी कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पका हुआ केला तो आपने खाया ही होगा लेकिन क्या आपने कभी कच्चा केला खाया है?

पोषक तत्वों से भरपूर

आज हम कच्चे केले के सेवन से मिलने वाले फायदे क्या-क्या हैं इसबारे में आपको बता रहे हैं।

चलिए जानते हैं

डायबिटीज के मरीजों को आलू खाने से मना किया जाता है ऐसे में ये आलू का अच्छा विकल्प है। कच्चा केला आयरन, स्टार्च, फॉस्फोरस, कैल्शियम और जिंक से भरपूर जो होता है।

जिंक से भरपूर

कच्चे केले के सेवन से पेट संबंधी समस्याएं कम होती हैं तो पाचन तंत्र मजबूत रहता है।

पेट संबंधी

कच्चे केले के सेवन से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। ऐसे में डायबिटीज के मरीज भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें मौजूद स्टार्च धीरे-धीरे ग्लूकोज में बदलता है, और शरीर को उर्जा मिलती है।

शुगर

कच्चे केले के सेवन से हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है।

हृदय संबंधी

कच्चे केले में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है। ऐसे में जो वजन कम करना चाहते हैं वे इसका सेवन जरूर करें। फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाता है।

फाइबर ज्यादा

कच्चे केले में मौजूद मिनरल्स और विटामिन हड्डियों और मांसपेशियों के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं।

मांसपेशियां मजबूत

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

नोट

