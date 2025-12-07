By Deepali Srivastava
PUBLISHED December 07, 2025
लोहे की कढ़ाई में खाना खाने के 5 फायदे
भारतीय किचन में ज्यादातर लोग लोहे की कढ़ाई में लोग सब्जी पकाते हैं। लोहे की कढ़ाई में बनी सब्जी का स्वाद अलग हो होता है।
लोहे की कढ़ाई
लेकिन कुछ घरों में महिलाएं इसी कढ़ाई में खाना भी खा लेती हैं। इसमें दाल-चावल, सब्जी डालकर खा लेती हैं। पहले कहा जाता था कि कढ़ाई में खाना खाने से शादी में पानी गिरता है।
खाना खाते हैं
शादी में पानी बरसता है या नहीं, लेकिन कढ़ाई में खाना खाने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं। इनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे।
सेहत के लिए फायदे
लोहे की कढ़ाई में खाना पकाने और खाने से शरीर में आयरन की कमी पूरी हो जाती है। जिन लोगों के शरीर में आयरन की पूर्ति नहीं होती, उन्हें कढ़ाई में खाना चाहिए।
आयरन की कमी
कढ़ाई में मौजूद आयरन खाने के पोषक तत्वों में मिल जाता है। इसे खाने से शरीर में खून की कमी या एनीमिया जैसी समस्या नहीं होती।
खून की कमी
केमिकल फ्री फूड
नॉन-स्टिक, स्टील या फायबर के बर्तन में खाना खाने से केमिकल भी शरीर में पहुंचता है। ऐसे में लोहे की कढ़ाई में खाने से आप पौष्टिक खाने का स्वाद लेंगे।
पाचन के लिए बेहतर
लोहे की कढ़ाई में खाना खाने से पाचन भी सुधरता है। आयरन पेट को स्वस्थ और हेल्दी रखने में मदद करता है। इससे पाचन तंत्र मजबूत होगा।
भूख बढ़ेगी
लोहे की कढ़ाई में खाना खाने से स्वाद बेहतर होता है, ऐसे में आपकी भूख भी बढ़ेगी। आपको खाना खाने की इच्छा होगी और दुबले लोगों का वजन बढ़ेगा।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
