By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 03, 2025
खाली पेट सौंफ का पानी पीने के 6 गजब फायदे
किचन के मसालों में इस्तेमाल होने वाली सौंफ खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती है।
सौंफ
फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस से भरपूर सौंफ का पानी पीना भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है।
पानी
सौंफ का पानी पीने से पेट संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। पेट में गैस, अपच, कब्ज से छुटकारा मिलता है।
पाचन तंत्र
सौंफ का पानी पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। कैल्शियम से युक्त सौंफ हड्डियों को मजबूती देती है और दर्द दूर करती है।
मजबूत हड्डियां
डायबिटीज के मरीजों को भी सौंफ का पानी फायदा करेगा। सौंफ ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखती है।
डायबिटीज
वेट लॉस
सौंफ का पानी रोजाना सुबह पीने से वजन कम करने में मदद मिलेगी। इसमें फायबर खूब होता है।
ग्लोइंग स्किन
सौंफ का पानी रोजाना पीने से त्वचा पर भी ग्लो आयेगा। इसमें विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है।
स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी
खांसी-जुकाम से आप रोजाना परेशान रहते हैं, तो सौंफ का पानी पिएं। इसे पीने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी।
कैसे पिएं
सौंफ को रातभर 1 ग्लास पानी में भिगोकर रखें। सुबह सौंफ हटाकर पानी गुनगुना करके पिएं।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
