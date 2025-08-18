By Deepali Srivastava
रात में ब्रश करना है जरूरी, जानें फायदे
दांतों को साफ और सफेद बनाकर रखने के लिए लोग सुबह उठते ही ब्रश करने लगते हैं। कई महंगे ब्रश और पेस्ट भी लेते हैं।
टूथ ब्रश
डॉक्टर का कहना है कि रात में ब्रश करना न सिर्फ दांतों के लिए जरूरी है बल्कि ये एक गुड हैबिट भी है। इसे बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए।
गुड हैबिट
एक्सपर्ट के अुसार, भारत में 95 फीसदी लोग दांतों में सड़न, कीड़ा लगना, दर्द, इंफेक्शन से जूझ रहे हैं। इसकी वजह है समय पर ब्रश न करना।
दांतों की समस्या
दिनभर कुछ न कुछ खाया हुआ, दांतों में फंस जाता है। फिर पानी पीने से सड़न पैदा होने लगती है। ऐसे में रात में ब्रश करने के कई फायदे हैं।
रात में क्यों करें
कीड़ा नहीं लगेगा
दांतों में खाना फंसा रह जायेगा, तो रातभर में दांतों में सड़न हो सकती है। रात में ब्रश करने पर दांत साफ हो जाएंगे।
मुंह की बदबू
रात में ब्रश करने से मुंह से बदबू भी नहीं आएगी। इससे मुंह साफ हो जायेगा और दांत भी।
हेल्दी मसूड़े
रात में ब्रश करने से मसूड़े भी हेल्दी बने रहते हैं। मसूड़ों से खून आना, सूजन जैसी समस्या नहीं होगी।
चमकदार दांत
अगर आप सुबह और रात में ब्रश करते हैं तो आपके दांत भी सफेद, चमकदार रहेंगे। पीलापन नहीं होगा।
सुबह भी जरूरी
अगर आप रात में ब्रश करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सुबह न करें। हमारे मुंह की लार एक्टिव रहती है, तो माउथ का पीएच कम हो जाता है।
कैसा हो ब्रश
डेन्टिस्ट के मुताबिक, आप टूथपेस्ट कोई भी इस्तेमाल करें। लेकिन आपका ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए। दांत उसी से साफ होते हैं।
