By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 24, 2025
बिंदी लगाने से होते हैं ये स्वास्थ्य लाभ
भारतीय महिलाएं सुहाग की निशानी के तौर पर माथे पर बिंदी लगाती हैं। सभी अपने हिसाब से अलग साइज की बिंदी लगाती हैं।
बिंदी
लेकिन क्या आप जानते हैं बिंदी सिर्फ सुहाग की निशानी नहीं बल्कि सेहत से भी जुड़ी है। जी हां, इसे लगाने से कई फायदे होते हैं।
सुहाग और सेहत
कहा जाता है कि शरीर में सात चक्र होते हैं। इनमें अजना चक्र छठा है, जो भौहों के बीच होता है।
सात चक्र
ये चक्र दिमाग, आंखों, पीनियल ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रभावित करता है। सभी यहां से जुड़े होते हैं।
ग्रंथियां
बिंदी के फायदे
जब महिलाएं बिंदी लगाती हैं, तो इन ग्रंथियों पर कंट्रोल रहता है। मन पर सकारात्मक असर होता है।
सिरदर्द में राहत
बिंदी लगाने से भौहों के बीच के बिंदु पर प्रेशर पड़ता है। इससे सिर दर्द नहीं होता।
आंखों की रोशनी
बिंदी लगाने से आंखों की रोशनी बेहतर होती है। साथ ही थकान भी नहीं होती।
स्ट्रेस करें दूर
महिलाओं के साथ पुरुषों के लिए बिंदी या तिलक फायदेमंद है। इससे मन को शांति मिलती है और तनाव कम होता है।
शार्प मेमोरी
ऐसा कहा जाता है कि बिंदी लगाने से याददाश्त तेज होती है। इससे दिमाग को फोकस रहने में भी मदद मिलती है।
माइग्रेन
बिंदी लगाने से दिमाग की नसों पर पॉजिटिव असर होता है। इससे माइग्रेन जैसी समस्या नहीं होती।
