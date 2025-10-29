By Shubhangi Gupta
उच्च रक्तचाप क्या है? यह धमनियों में रक्त के दबाव का बढ़ना है जो हृदय रोगों का कारण बन सकता है। दिनचर्या में साधारण बदलाव करके आप इसे नियंत्रित रख सकते हैं।
नमक का सेवन कम करें: अधिक नमक रक्तचाप बढ़ा सकता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में लें।
स्वस्थ आहार अपनाएं: फल, सब्जियां और प्रोटीन रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं।
नियमित व्यायाम: हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम व्यायाम रक्तचाप को कम करता है।
तनाव कम करें: ध्यान और योग जैसी तकनीकें तनाव को कम करके रक्तचाप घटाती हैं।
वजन नियंत्रण: अधिक वजन होने से रक्तचाप बढ़ सकता है, इसलिए वजन नियंत्रित रखें।
धूम्रपान/शराब से बचें: धूम्रपान/शराब से रक्तचाप तत्काल बढ़ता है और हृदय रोगों का खतरा बढ़ता है।
पर्याप्त नींद लें: 7-8 घंटे की नींद रक्तचाप को स्थिर रखने में मदद करती है।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
