By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 11, 2025
Health
ज्यादा खजूर खाने के नुकसान: सेहत पर असर!
खजूर, पोषण से भरपूर मीठा फल है जिसका अधिक मात्रा में सेवन हानिकारक भी हो सकता है।
खजूर
अधिक खजूर से वजन बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें कैलोरी अधिक होती है।
खजूर में फ्रुक्टोज होता है, ज्यादा सेवन से ब्लड शुगर बढ़ सकता है और एलर्जी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है।
फाइबर की अधिकता से पेट में गैस और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है।
खजूर में पोटेशियम होता है, ज्यादा सेवन से किडनी पर असर पड़ सकता है।
खजूर के अधिक सेवन से दांतों में सड़न और मसूड़ों की बीमारियां हो सकती हैं।
खजूर में आयरन अधिक होता है जिससे हेमोक्रोमैटोसिस हो सकता है।
खजूर में सल्फाइट्स हो सकते हैं जो संवेदनशील लोगों में सांस की तकलीफ का कारण बन सकते हैं।
संतुलित मात्रा में खजूर का सेवन करें और स्वास्थ्य लाभ उठाएं। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
