By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 13, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

रोजाना ग्रेनोला खाने के 6 नुकसान

ग्रेनोला क्या है? यह ओट्स, नट्स और मधु का मिश्रण होता है जिसे बेक कर कुरकुरा बनाया जाता है।

ग्रेनोला के नुकसान

उच्च चीनी सामग्री: कुछ ग्रेनोला में अतिरिक्त चीनी होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

1

कैलोरी में उच्च: ग्रेनोला में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है जो वजन बढ़ा सकती है।

2

ग्लूटेन संवेदनशीलता: ग्लूटेन युक्त ग्रेनोला से सीलिएक रोगियों को समस्या हो सकती है।

3

अस्वास्थ्यकर वसा: कुछ ग्रेनोला में ट्रांस फैट्स और संतृप्त वसा होते हैं जो हृदय के लिए बुरे हैं।

4

एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स: कृत्रिम रंग और संरक्षक जोड़े जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं।

5

ग्लाइसेमिक इंडेक्स: ग्रेनोला ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है जो डायबिटीज के लिए नुकसानदेह है।

6

अत्यधिक सेवन से बचें: संतुलित आहार का हिस्सा के रूप में ग्रेनोला का सेवन करें, अत्यधिक नहीं।

सावधानी

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

नोट

प्याज से परहेज! किन लोगों को करना चाहिए?

 Click Here