By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 11, 2025
Health
पालक नहीं हर किसी के लिए! कौन से लोग करें परहेज?
पालक एक पौष्टिक सब्जी है जिसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेकिन कुछ स्थितियों में पालक का सेवन सावधानीपूर्वक करना चाहिए।
पालक से परहेज!
किडनी स्टोन्स वाले व्यक्तियों को पालक से बचना चाहिए क्योंकि इसमें ऑक्सालेट्स अधिक होते हैं।
वारफरिन जैसी एंटीकोएगुलेंट दवाओं के उपयोगकर्ता पालक का सेवन सीमित करें।
गाउट या आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों को पालक का सेवन कम करना चाहिए।
पालक में विटामिन K अधिक होता है जो खून के थक्के बनने में योगदान करता है। यह ब्लड थिनर्स लेने वालों के लिए हानिकारक हो सकता है।
एसिडिटी या इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम से ग्रस्त व्यक्तियों को पालक से परहेज करना चाहिए।
अगर आपको थायरॉइड समस्या है तो पालक का सेवन डॉक्टर की सलाह से करें।
गर्भावस्था में अत्यधिक पालक का सेवन बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है, खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
