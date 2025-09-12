By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
प्याज से परहेज! किन लोगों को करना चाहिए?
प्याज का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है पर कुछ लोगों को इससे बचना चाहिए।
प्याज से परहेज!
पेट में अल्सर या एसिडिटी की समस्या होने पर प्याज का सेवन नुकसानदेह हो सकता है।
1
रक्तस्रावी विकार वाले व्यक्तियों को प्याज से परहेज करना चाहिए क्योंकि यह रक्त को पतला करता है।
2
गर्भावस्था और स्तनपान काल में प्याज का अत्यधिक सेवन हानिकारक हो सकता है।
3
जिन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो, उन्हें प्याज का सेवन सीमित करना चाहिए।
4
अगर आपको इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) है तो प्याज से बचें क्योंकि यह लक्षणों को बढ़ा सकता है।
5
होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करते समय प्याज का सेवन दवा के प्रभाव को कम कर सकता है।
6
अगर आपको खाने के बाद पेट में गैस या ब्लोटिंग की समस्या होती है तो प्याज से बचें।
7
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
शतावरी के 7 कमाल के फायदे!
Click Here