By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 18, 2025
Health
दूध से परहेज! किन लोगों को करना चाहिए?
दूध से परहेज!
दूध एक पौष्टिक पेय है लेकिन कई लोगों को इससे नुकसान भी हो सकते हैं। यहां जानें किन परिस्थितियों में दूध से परहेज करना चाहिए।
दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन और लैक्टोज कुछ लोगों के लिए पाचन समस्या का कारण बनते हैं।
पाचन
लैक्टोज असहिष्णुता वाले व्यक्तियों को दूध पीने से पेट में दर्द, दस्त और गैस हो सकती है।
पेट दर्द
दूध से एलर्जी वाले लोगों में खुजली, चकत्ते और श्वास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
एलर्जी
ऑटोइम्यून विकार जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज में दूध का सेवन सीमित करना चाहिए।
डायबिटीज
एक्ने और मुंहासे से पीड़ित व्यक्तियों को दूध का सेवन कम करना चाहिए।
एक्ने-पिंपल्स
हार्मोनल असंतुलन और थायराइड समस्याओं में दूध का सेवन प्रभावित कर सकता है।
थाइराइड
जिन लोगों को गैलेक्टोसीमिया है, उन्हें दूध और डेयरी उत्पादों से बचना चाहिए।
ये भी बचें
वेगन आहार का पालन करने वाले दूध के विकल्प जैसे सोया, बादाम दूध का उपयोग करते हैं।
क्या करें?
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। डॉक्टर की सलाह से आहार में बदलाव कर दूध से जुड़ी समस्याओं का समाधान करें।
नोट
