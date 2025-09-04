By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 04, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
घी से इन लोगों को करना चाहिए परहेज!
घी, भारतीय रसोई और खाने का अहम हिस्सा लेकिन कुछ स्थितियों में नुकसानदेह भी हो सकता है।
घी से परहेज
हृदय रोगियों को घी का सेवन सीमित करना चाहिए क्योंकि इसमें संतृप्त वसा होती है।
1
घी में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है जिससे वजन बढ़ सकता है।
2
घी का अधिक सेवन ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतें।
3
लैक्टोज से एलर्जी वाले लोगों को घी से बचना चाहिए क्योंकि यह दूध से बना होता है।
4
उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले व्यक्तियों को घी का सेवन कम करना चाहिए।
5
पित्त की समस्याओं वाले रोगियों को घी का सेवन सावधानी से करना चाहिए।
6
पाचन क्रिया कमजोर होने पर घी का सेवन पाचन पर भारी पड़ सकता है।
7
Photo: Adobe Stock
स्वास्थ्यवर्धक आहार के लिए घी का सेवन नियंत्रित मात्रा में और चिकित्सकीय सलाह से करें।
संतुलन
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। आहार में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले विशेषज्ञ से उचित सलाह जरूर लें।
नोट
सेहत की बात: मुलेठी के 7 कमाल के फायदे
Click Here