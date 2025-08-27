By Shubhangi Gupta
हेल्थ अलर्ट: डार्क चॉकलेट के साइड इफेक्ट्स
डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो लाभकारी होते हैं पर अधिक मात्रा में यह हानिकारक भी हो सकती है।
अधिक डार्क चॉकलेट का सेवन करने से वजन बढ़ सकता है क्योंकि इसमें कैलोरी अधिक होती है।
कैफीन की मात्रा अधिक होने से डार्क चॉकलेट नींद में बाधा और बेचैनी का कारण बन सकती है।
कुछ लोगों में डार्क चॉकलेट से एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है, जैसे खुजली या चकत्ते।
डार्क चॉकलेट में ऑक्सालेट्स होते हैं जो किडनी स्टोन के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।
इसमें मौजूद चीनी और फैट्स दांतों की सड़न और दिल की बीमारियों को बढ़ा सकते हैं।
डार्क चॉकलेट का अत्यधिक सेवन रक्तचाप को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर उच्च रक्तचाप में।
गर्भावस्था में अधिक डार्क चॉकलेट का सेवन भ्रूण पर असर डाल सकता है और जटिलताएं बढ़ा सकता है।
संतुलित मात्रा में डार्क चॉकलेट का सेवन करें और स्वास्थ्य लाभ उठाएं, अतिरिक्त सेवन से बचें।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
