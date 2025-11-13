By Shubhangi Gupta
इन आहारों को दोबारा गरम करने की गलती ना करें!
कुछ खाने की चीजें रिहीट (बार-बार गर्म करना या पकाना) करने पर अपने पोषक तत्व खो देती हैं और सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं।
सेहत की बात
चिकन: बार-बार गरम करने से प्रोटीन की संरचना बदल सकती है, पाचन समस्या हो सकती है।
आलू: रिहीट करने पर बैक्टीरिया का विकास हो सकता है जिससे खाद्य विषाक्तता हो सकती है।
पालक और अन्य पत्तेदार सब्जियां: नाइट्रेट सामग्री बढ़ सकती है जो हानिकारक हो सकती है।
अंडे: उच्च तापमान पर रिहीट करने से रबर जैसी बनावट हो सकती है और पोषण में कमी आ सकती है।
मशरूम: फिर से गरम करने पर प्रोटीन संरचना बदल सकती है, पेट दर्द और पाचन समस्या हो सकती है।
चावल: अनुचित तरीके से स्टोर करने पर बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं जिससे खाद्य विषाक्तता हो सकती है।
तेल में तले खाने: रिहीट करने पर तेल ऑक्सीडाइज हो सकता है जिससे स्वाद और गुणवत्ता घट सकती है।
सीफूड: बार-बार गरम करने से स्वाद और बनावट खराब हो सकती है, और खाद्य विषाक्तता का खतरा बढ़ सकता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
