माचा टी के अनजाने साइड इफेक्ट्स

माचा एक प्रकार की हरी चाय है जिसे पीसकर पाउडर बनाया जाता है। इसे पीने के कई फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं।

माचा टी के नुकसान

Photo: Adobe Stock

अत्यधिक माचा का सेवन कैफीन और लीड के उच्च स्तर का कारण बन सकता है।

1

कैफीन के कारण अनिद्रा, घबराहट और हृदय गति में वृद्धि जैसी समस्याएं हो सकती है।

2

लीड विषाक्तता से अंगों को नुकसान और विकासात्मक समस्याएं हो सकती हैं।

3

जिन लोगों को आयरन की कमी है, उन्हें माचा से बचना चाहिए क्योंकि यह आयरन अवशोषण को रोकता है।

4

गर्भवती महिलाओं को माचा का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए क्योंकि इसमें कैफीन की उच्च मात्रा होती है।

5

लीवर को नुकसान पहुंचाने की संभावना बढ़ जाती है अगर अत्यधिक मात्रा में पिया जाए।

6

माचा में कैफीन होता है जिससे कुछ लोगों को पेट संबंधी समस्या हो सकती है।

7

संतुलित मात्रा में माचा का सेवन करने से दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है।

संतुलन

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

नोट

