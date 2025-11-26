By Dheeraj Pal
ज्वालामुखी की राख हवाई जहाज के लिए कितनी खतरनाक?
इथियोपिया में हायली गुब्बी ज्वालामुखी फटने की वजह से आसमान में कई किलोमीटर ऊपर तक राख के बादल दिखाई दे रहे हैं।
हायली गुब्बी ज्वालामुखी
यह राख भारत में भी दिखा। इसकी वजह से कई हवाई उड़ानें रद्द कर दी गईं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर हवाई जहाज के लिए ज्वालामुखी की राख कितना खतरनाक है।
असर
लेकिन,पहले जानते हैं कि ज्वालामुखी कैसे फटते हैं? हमारी धरती 7 टेक्टोनिक प्लेटों में बंटी है। धरती के नीचे की ये प्लेटे सालाना 2 से 10 सेंटीमीटर की रफ्तार से हिलती रहती है।
कैसे फटते हैं ज्वालामुखी
प्लेटों की इसी रफ्तार से गर्म गैसें निकलती हैं, जो चट्टानों को पिघलाकर गर्म गाढ़ा पदार्थ यानी मैग्मा बनाती है। मैग्मा के बढ़ते रहने से पृथ्वी की बाहरी परत में दरारें बन जाती हैं।
गर्म गैसें निकलती हैं
इन्हीं दरारों से लावा फूट कर बाहर निकलता है। इसे ही ज्वालामुखी फूटना कहते हैं। चलिए जानते हैं कि इसकी राख हवाई जहाज के लिए कितना खतरनाक है?
लावा बाहर निकलता है
ज्वालामुखी राख में मैग्मा में पाए जाने वाले तत्व, जैसे सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम खनिजों के बारीक कण होते हैं।
मैग्मा
प्लेन का इंजन हर सेकेंड एक टन हवा अंदर खींचता है। इंजन के अंदर पहुंचने के बाद ये कण गर्मी के चलते वहीं चिपक जाते हैं, जिससे इंजन बंद हो सकता है।
बंद हो सकता है इंजन
ऐसे में ज्वालामुखी की राख हवाई जहाज के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है।
खतरनाक
यही वजह है कि ज्वालामुखी की राख को हवाई जहाज से बचाने के लिए दुनिया भर में 9 वोल्केनो ऐश एडवाइजरी सेंटर 24 घंटे निगरानी करते रहते हैं
निगरानी
जैसे ही ज्वालामुखी की राख 20 हजार फीट से ऊपर जाता है, ये सेंटर तुरंत उस इलाके से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरों का नोटिस जारी कर देते हैं।
नोटिस
