क्या सच में मुथैया मुरलीधरन ने गौतम गंभीर से ज्यादा छक्के लगाए हैं?
इन दिनों सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने अतंरराष्ट्रीय क्रिकेट में गौतम गंभीर से ज्यादा छक्के जड़े हैं।
गंभीर से ज्यादा मुरलीधरन के सिक्स?
ज्यादातर लोगों को यह बात फेंक लगी होगी। लेकिन कई लोग अभी भी डाउट में होंगे कि क्या सच में ऐसा है।
लोगों को डाउट
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि क्या सच में मुथैया मुरलीधरन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गौतम गंभीर से ज्यादा छक्के लगाए हैं।
जानिए क्या है सच्चाई
सबसे पहले गौतम गंभीर के करियर पर एक नजर डालते हैं। गंभीर ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 242 मैच खेले हैं जिसमें 10324 रन बनाए हैं।
गौतम गंभीर का करियर
इस दौरान उन्होंने वनडे क्रिकेट में 17 छक्के लगाए। टेस्ट और टी-20 में गौतम गंभीर ने 10-10 छक्के जड़े।
तीनों फॉर्मेट में सिक्स
इस तरह गौतम गंभीर ने अपने पूरे अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान कुल 37 छक्के जड़े।
पूरे करियर में जड़े 37 छक्के
अब बात कर लेते हैं मुथैया मुरलीधरन की। श्रीलंका के इस महान स्पिन गेंदबाज ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 495 मैच खेले।
मुरलीधरन के कुल मैच
इन 495 मैचों में मुरलीधरन ने 41 छक्के जड़े, जो गौतम गंभीर द्वारा लगाए गए 37 छक्कों से ज्यादा हैं।
पूरे करियर में जड़े 41 छक्के
मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में 29 छक्के जड़े हैं और वनडे क्रिकेट में 12. उन्होंने एक भी टी-20 मैच नहीं खेला है।
दो फॉर्मेट मिलाकर ही गंभीर से ज्यादा सिक्स
