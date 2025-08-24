By Dheeraj Pal
August 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
हरतालिका तीज पर राशि के अनुसार करें ये उपाय, पूरी होगी कामना
हरतालिका तीज का खास महत्व होता है। चलिए जानते हैं इस दिन किस राशि के लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए।
उपाय
मेष राशि के जातकों को हरतालिका तीज पर भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और गंगाजल से अभिषेक करना चाहिए।
मेष राशि
वृषभ राशि के लोगों को भगवान शंकर के शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। जबकि कन्या राशि के जातकों को गरीब और जरूरतमंद लोगों को धन का दान करना चाहिए।
वृषभ-कन्या राशि
तुला राशि के लोगों को पंचामृत से शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। वहीं, वृश्चिक राशि के जातकों को पशु-पक्षियों को भोजन खिलाना चाहिए।
तुला-वृश्चिक राशि
मिथुन राशि के जातकों को हरतालिका तीज के दिन देवी पार्वती को हरे रंग की चूड़ी अर्पित करनी चाहिए। जबकि कर्क राशि के जातकों को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए।
मिथुन राशि
सिंह राशि के जातकों को हरतालिका तीज के दिन महादेव की विधि-विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए।
सिंह राशि
धनु राशि के जातकों को इस दिन पूरे विधि-विधान से माता पार्वती और भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए और दान-दक्षिणा देनी चाहिए।
धनु राशि
मकर राशि के जातकों को इस दिन शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करना चाहिए।
मकर राशि
कुंभ राशि के जातकों को इस दिन हरी चीजों का दान करना चाहिए। वहीं, मीन राशि को हरतालिका तीज के दिन व्रत और कथा का पाठ करना चाहिए।
कुंभ और मीन
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
