By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 21, 2025
हरतालिका तीज पर क्या करें और क्या नहीं?
हरतालिका तीज का विशेष महत्व होता है। इसको बेहद सौभाग्यशाली माना जाता है। इस दिन व्रत का विधान भी है।
सौभाग्यशाली तीज
हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। सुहागिन व कुंवारी महिलाएं ये व्रत रखती हैं।
पूजा व व्रत विधान
हरतालिका तीज के दिन को लेकर कई मान्यताएं हैं। चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए?
क्या करें और क्या नहीं
इस दिन सुबह जल्दी उठकर अच्छे से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। अपने घर में एक पवित्र स्थान पर पूजा की जगह तैयार करें।
क्या करें
वहां साफ-सफाई करें और कुछ फूल, दीपक, और नैवेद्य रखें। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा पूरे विधि-विधान के साथ करें।
शिव-पार्वती की पूजा
हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें और बेलपत्र चढ़ाएं। साथ ही सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत अवश्य रखें।
शिवलिंग का अभिषेक
इस दिन दान-पुण्य करने का विशेष महत्व है। इसलिए दान जरूर करें। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप विशेष रूप से करना चाहिए।
दान करें
इस दिन सुहागिन महिलाएं सोलह शृंगार विशेष रूप से करें। साथ ही किसी भी सुहागिन महिला को शृंगार का सामान भेंट करना भी शुभ होता है।
16 शृंगार
हरतालिका तीज पर झूठ न बोलें, मांस-मदिरा के सेवन न करें, साथ ही इस दिन सोना नहीं चाहिए। साथ ही लोहे और काले रंग के वस्त्र भूलकर भी न खरीदें।
क्या न करें
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
