By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 20, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

हरतालिका तीज पर करें ये काम, जीवन रहेगा खुशहाल!

हरतालिका तीज को सबसे बड़ी और मुख्य तीज माना जाता है। 26 अगस्त को सुहागिन स्त्री, कुंवारी लड़कियां यह व्रत करेंगी।

कब हरतालिका तीज

मान्यता है कि जब मां पार्वती का विवाह उनके पिता ने भगवान विष्णु से करने का निश्चय किया तो वे अपनी सहेलियों के साथ वन में कठोर तप करने चली गईं।

महत्व

माता ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेत से शिवलिंग बनाया और उसकी विधि विधान पूजा की। इस पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकारा।

रेत से शिवलिंग बनाया

इसी तरह जो महिला इस तीज पर रेत से शिव-पार्वती की मूर्ति बनाकर विधि विधान पूजा करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

सौभाग्य की प्राप्ति

ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि हरतालिका तीज पर कौन से कार्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। चलिए जानते हैं।

क्या करें

हरतालिका तीज के दिन भगवान शंकर और मां गौरी की पूजा करें और उनको खीर का भोग लगाएं। साथ ही खीर को प्रसाद के रूप में अपने पति को खिलाएं।

खीर का प्रसाद खिलाएं

सुहागन स्त्रियों को निर्जला व्रत रखना चाहिए और शाम को 16 शृंगार करके भगवान शिव की पूजा-अर्चना करनी चाहिए और ओम गौरी शंकर ओम नमः मंत्र का जाप करें।

मंत्र

मां को चढ़ाने वाले चुनरी में अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21, 101 रुपए जरूर बांधने चाहिए।

चुनरी में बांधे रुपये

पूजा संपन्न होने के बाद जो पैसे आपने चुनरी में बांध रखें हैं उसे अपने पास रखें। इससे जीवन सुखमय बना रहता है।

अपने पास रखें पैसे

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के फायदे

 Click Here