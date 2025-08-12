By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 12, 2025

हरतालिका तीज पर पहनें नेहा जैसी साड़ियां

26 अगस्त को हरतालिका तीज मनाई जाएगी। इस खास दिन पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती हैं।

हरतालिका तीज

एक्ट्रेस नेहा पेंडसे साड़ी पहनने की काफी शौकीन हैं। आप उनकी तरह खूबसूरत और ग्रेसफुल साड़ियां व्रत वाले दिन पहन सकती हैं।

नेहा पेंडसे

Instagram: nehapendse

चलिए आपको नेहा के कुछ साड़ी लुक्स आपको दिखाते हैं। आप हरतालिका के लिए इस तरह की साड़ियां अपने लिए चुन सकती हैं।

साड़ी लुक्स

Instagram: nehapendse

हरतालिका पर आप सी ग्रीन कलर की साड़ी पहन सकती हैं। इस तरह की साड़ी तीज के दिन सुंदर लगेगी।

ग्रीन साड़ी

Instagram: nehapendse

ऑरेंज लुक

ऑरेंज कलर की साड़ी भी पूजा के हिसाब से बढ़िया लगेगी। आप बॉर्डर वाली ऑरेंज साड़ी पहन सकती हैं।

Instagram: nehapendse

येलो साड़ी

नेहा ने येलो और ग्रीन मिक्स कलर की साड़ी कैरी की है। इस तरह की साड़ी आप भी हरतालिका पर पहन सकती हैं।

Instagram: nehapendse

फुशिया पिंक

Instagram: nehapendse

हल्के रंग की साड़ी पहनना चाहती हैं, तो फुशिया पिंक कलर की फ्लोरल प्रिंट साड़ी चुन सकती हैं। ये सुंदर लगेगी।

साटिन पिंक

Instagram: nehapendse

नेहा ने साटिन कपड़े वाली पिंक कलर साड़ी पहनी है, जिसमें गोल्डन बॉर्डर भी है। इस तरह की साड़ी भी आप पूजा में पहनें।

सी ग्रीन बनारसी

Instagram: nehapendse

सी ग्रीन कलर की बनारसी साड़ी नेहा ने स्टाइल की है। हैवी लुक के लिए आप इस तरह की बनारसी साड़ी पहन सकती हैं।

मल्टी-कलर प्रिंटेड साड़ी

मल्टी कलर स्टाइल में प्रिंटेड साड़ी नेहा ने स्टाइल की है। इस तरह की साड़ी भी हरतालिका तीज के लिए परफेक्ट रहेगी।

Instagram: nehapendse

