हरतालिका तीज पर पहनें नेहा जैसी साड़ियां
26 अगस्त को हरतालिका तीज मनाई जाएगी। इस खास दिन पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती हैं।
हरतालिका तीज
एक्ट्रेस नेहा पेंडसे साड़ी पहनने की काफी शौकीन हैं। आप उनकी तरह खूबसूरत और ग्रेसफुल साड़ियां व्रत वाले दिन पहन सकती हैं।
नेहा पेंडसे
चलिए आपको नेहा के कुछ साड़ी लुक्स आपको दिखाते हैं। आप हरतालिका के लिए इस तरह की साड़ियां अपने लिए चुन सकती हैं।
साड़ी लुक्स
हरतालिका पर आप सी ग्रीन कलर की साड़ी पहन सकती हैं। इस तरह की साड़ी तीज के दिन सुंदर लगेगी।
ग्रीन साड़ी
ऑरेंज लुक
ऑरेंज कलर की साड़ी भी पूजा के हिसाब से बढ़िया लगेगी। आप बॉर्डर वाली ऑरेंज साड़ी पहन सकती हैं।
येलो साड़ी
नेहा ने येलो और ग्रीन मिक्स कलर की साड़ी कैरी की है। इस तरह की साड़ी आप भी हरतालिका पर पहन सकती हैं।
फुशिया पिंक
हल्के रंग की साड़ी पहनना चाहती हैं, तो फुशिया पिंक कलर की फ्लोरल प्रिंट साड़ी चुन सकती हैं। ये सुंदर लगेगी।
साटिन पिंक
नेहा ने साटिन कपड़े वाली पिंक कलर साड़ी पहनी है, जिसमें गोल्डन बॉर्डर भी है। इस तरह की साड़ी भी आप पूजा में पहनें।
सी ग्रीन बनारसी
सी ग्रीन कलर की बनारसी साड़ी नेहा ने स्टाइल की है। हैवी लुक के लिए आप इस तरह की बनारसी साड़ी पहन सकती हैं।
मल्टी-कलर प्रिंटेड साड़ी
मल्टी कलर स्टाइल में प्रिंटेड साड़ी नेहा ने स्टाइल की है। इस तरह की साड़ी भी हरतालिका तीज के लिए परफेक्ट रहेगी।
