By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 02, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
हर्षवर्धन राणे की टॉप 7 फिल्में, OTT पर जरूर देखें
एक्टर हर्षवर्धन राणे की फिल्म दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाल दिखा रही हैं। फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है।
हर्षवर्धन राणे
हर्षवर्धन राणे ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। वह रोमांस के साथ एक्शन फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है।
दमदार एक्टर
अगर आपको हर्षवर्धन राणे की दीवाने की दीवानियत पसंद आई है, तो आपको उनकी कुछ फिल्में ओटीटी पर जरूर देखनी चाहिए।
हिट फिल्में
फिल्म सनम तेरी कसम में हर्षवर्धन राणे ने जबरदस्त काम किया है। ये फिल्म 2016 में आई थी और ट्रैजेडी लव स्टोरी पर बेस्ड थी। इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस लीड रोल में हैं।
सनम तेरी कसम
साल 2020 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म तैश में एक्टर ने एक्शन भी खूब किया। ये फिल्म सस्पेंस से भरी हुई है। जी5 पर देखें।
तैश
तारा वर्सेस बिलाल
हल्की फुल्की कॉमेडी और रोमांस वाली फिल्म देखना है, तो तारा वर्सेस बिलाल देख लें। ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी।
पलटन
हर्षवर्धन राणे ने फिल्म पलटन में काम किया था। फिल्म देशभक्ति से सराबोर थी। ये थिएटर्स में खास नहीं चली लेकिन एक्टिंग जबरदस्त थी।
सावी
फिल्म सावी में भी हर्षवर्धन राणे ने अच्छा काम किया। फिल्म में उनके साथ दिव्या खोसला भी लीड रोल में थीं। फिल्म हिट हुई थी, इसे नेटफ्लिक्स पर देखें।
दंगे
एक्शन से भरपूर फिल्म देखना चाहते हैं, तो एक्टर की फिल्म दंगे देख लें। फिल्म में दो दोस्तों की कहानी है, जो अलग रास्ते पर निकल जाते हैं और फिर लड़ते हैं।
द मिरांडा ब्रदर्स
जियो सिनेमा पर आप एक्टर की फिल्म द मिरांडा ब्रदर्स देख सकते हैं। इस फिल्म में दो भाइयों की कहानी है, जो अपनी मां की मौत का बदला लेते हैं।
संजय मिश्रा की पत्नी खूबसूरती में देती हैं बॉलीवुड हसीनाओं की मात, तस्वीरों से नहीं हटा पाएंगे नजर
Click Here