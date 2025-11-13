By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 13, 2025
गुलाबी सूट में हर्षाली मल्होत्रा का नूर!
बॉलीवुड की चहेती बाल कलाकार हर्षाली मल्होत्रा ने अपनी खूबसूरती और क्यूटनेस से सबका दिल जीता है।
हर्षाली मल्होत्रा
बेहद कम उम्र में ही हर्षाली के लाखों चाहने वाले हैं। इतना ही नहीं, उनका ड्रेस सेंस भी एकदम सोबर और एलिगेंट है।
ड्रेस सेंस
हाल ही में उन्होंने गुलाबी सूट पहने कमाल की तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है।
लेटेस्ट लुक
हर्षाली का ये सूट डुअल पिंक टोन में है। यह जितना सिंपल है, उतना ही सुंदर भी।
डबल शेड
वहीं, हर्षाली की सादगी पूरे लुक में हाइलाइटिंग है। उनकी मिलियन डॉलर स्माइल लुक में चार चांद लगा रही है।
सादगी
हर्षाली का यह सोबर और ट्रेंडी लुक युवा फैशनिस्टाओं के लिए एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है।
ट्रेंडी
हर्षाली का सूट कलेक्शन लाजवाब है। ब्लैक कलर के इस सूट में वो बला की खूबसूरत लग रही हैं।
देसी गर्ल
पेस्टल कलर का ये शरारा सूट एकदम पार्टी वियर है और हर्षाली परफेक्ट वेडिंग वाइब्स दे रही हैं।
पार्टी वियर
हैवी वर्क के साथ हर्षाली का ये ऑरेंज सूट बेहद खूबसूरत है और ये पैटर्न इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग भी है।
ट्रेडिशनल
