By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 13, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

गुलाबी सूट में हर्षाली मल्होत्रा का नूर!

बॉलीवुड की चहेती बाल कलाकार हर्षाली मल्होत्रा ने अपनी खूबसूरती और क्यूटनेस से सबका दिल जीता है।

हर्षाली मल्होत्रा

Instagram: harshaalimalhotra_03

बेहद कम उम्र में ही हर्षाली के लाखों चाहने वाले हैं। इतना ही नहीं, उनका ड्रेस सेंस भी एकदम सोबर और एलिगेंट है।

ड्रेस सेंस

Instagram: harshaalimalhotra_03

हाल ही में उन्होंने गुलाबी सूट पहने कमाल की तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है।

लेटेस्ट लुक

Instagram: harshaalimalhotra_03

हर्षाली का ये सूट डुअल पिंक टोन में है। यह जितना सिंपल है, उतना ही सुंदर भी।

डबल शेड

Instagram: harshaalimalhotra_03

वहीं, हर्षाली की सादगी पूरे लुक में हाइलाइटिंग है। उनकी मिलियन डॉलर स्माइल लुक में चार चांद लगा रही है।

सादगी

Instagram: harshaalimalhotra_03

हर्षाली का यह सोबर और ट्रेंडी लुक युवा फैशनिस्टाओं के लिए एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है।

ट्रेंडी

Instagram: harshaalimalhotra_03

हर्षाली का सूट कलेक्शन लाजवाब है। ब्लैक कलर के इस सूट में वो बला की खूबसूरत लग रही हैं।

देसी गर्ल

Instagram: harshaalimalhotra_03

पेस्टल कलर का ये शरारा सूट एकदम पार्टी वियर है और हर्षाली परफेक्ट वेडिंग वाइब्स दे रही हैं।

पार्टी वियर

Instagram: harshaalimalhotra_03

हैवी वर्क के साथ हर्षाली का ये ऑरेंज सूट बेहद खूबसूरत है और  ये पैटर्न इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग भी है।

ट्रेडिशनल

Instagram: harshaalimalhotra_03

सोने-सी चमक: सोनाली बेंद्रे की गोल्डन शिमर साड़ी

 Click Here