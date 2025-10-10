By Mohit
PUBLISHED Oct 10, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

ब्रूक ने कर ली सगाई, खूबसूरत है मंगेतर

इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने सगाई कर ली है। हैरी ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड को अपना हमसफर चुना है।

लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड

Source: Insta

हैरी ब्रूक की मंगेतर का नाम लूसी लाइल्स है। वे बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

धाकड़ बल्लेबाज ने एशेज से पहले सगाई की है और अब बस फैन्स को उनकी शादी का इंतजार है।

शादी का इंतजार

Source: Insta

लूसी अक्सर स्टेडियम पहुंचकर हैरी और उनकी टीम को भी चीयर करते हुए नजर आती रही हैं।

करती हैं चीयर

Source: Insta

आईपीएल 2023 के दौरान भी हैरी को चीयर करने के लिए इंडिया में मौजूद थीं।

चीयर

Source: Insta

हैरी को जब भी क्रिकेटर से फुर्सत मिलती है तो वे लूसी संग अलग-अलग जगहों पर घूमना-फिरना काफी पसंद करते हैं।

घूमना-फिरना

Source: Insta

लूसी लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी हैं मगर उन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट किया हुआ है।

लाइमलाइट से दूर

Source: Insta

लूसी के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है मगर वे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुकी हैं।

एजुकेशन

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं और फिटनेस के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं।

बेहद फिट

Source: Insta

हैरी अक्सर लूसी संग तस्वीरें शेयर करते रहते हैं जिनमें दोनों का लव बॉन्ड साफ नजर भी आता है।

लव बॉन्ड

Source: Insta

ऋषभ पंत की रूमर्ड GF ने फ्लॉन्ट किए एब्स

 Click Here