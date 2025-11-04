By Mohit
धोनी वाली जगह पर हरमनप्रीत का फोटोशूट
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को महिला विश्व कप के फाइनल में 52 रन से हराकर खिताब हासिल किया है।
खिताब हासिल
हरमनप्रीत की कप्तानी वाली टीम ने अफ्रीकी टीम को 298 रन का टारगेट दिया था। अफ्रीकी टीम 246 रन पर ही ढेर हो गई थी।
टारगेट था इतना
ट्रॉफी लेने से पहले हरमन ने भांगड़ा डांस किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है।
जमकर डांस
हरमनप्रीत ने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी की तरह ही एक खास जगह पर वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ फोटोशूट करवाया है।
फोटोशूट
हरमनप्रीत ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर फोटोशूट कराया है जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है।
जमकर वायरल
महिला टीम की कप्तान की तस्वीरों ने 2011 वाली यादों को ताजा कर दिया है। धोनी की कप्तानी में भी तब टीम ने वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की थी।
यादें ताजा
हरमनप्रीत ने उसी ट्रेंड को फॉलो किया जो कि बीते कई साल से फॉलो किया जा रहा है।
ट्रेंड किया फॉलो
आपको बता दें कि टीम इंडिया ने 47 साल में पहली बार वर्ल्ड कप खिताब जीतकर इतिहास रचा है।
पहली बार
हरमनप्रीत के करियर की बात करें तो वे अबतक 6 टेस्ट मैच, 161 वनडे मैच और 182 टी-20 मैच खेल चुकी हैं।
करियर ऐसा
इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 200 रन, वनडे में 4409 रन और टी-20 में 3654 रन बनाए हैं।
कुल रन
