By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 19, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड संग सुपर रोमांटिक तस्वीरें
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है।
हार्दिक पांड्या ने हाई किया पारा
Pic Credit: Social Media
उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं।
साझा कीं तस्वीरें
Pic Credit: Social Media
ये तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं।
तेजी से हो रहीं वायरल
Pic Credit: Social Media
इन तस्वीरों में हार्दिक पांड्या अपनी 24 वर्षीय गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं।
माहिका शर्मा के साथ आ रहे नजर
Pic Credit: Social Media
कुछ तस्वीरों में वे माहिका के साथ भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं।
धार्मिक तस्वीरें
Pic Credit: Social Media
वहीं, कुछ बेहद रोमांटिक तस्वीरें भी उन्होंने साझा की हैं।
रोमांटिक तस्वीरे
Pic Credit: Social Media
हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा पिछले कुछ महीनों से रिलेशनशिप में हैं।
बीते कुछ महीनों से रिलेशनशिप में
Pic Credit: Social Media
माहिका शर्मा पेशे से मॉडल हैं। वे काफी प्रतिभाशाली हैं।
मॉडल हैं माहिका
Pic Credit: Social Media
आपको यह भी बता दें कि साल 2024 में हार्दिक पांड्या और नताशा का तलाक होने के बाद उनकी लाइफ में माहिका की एंट्री हुई है।
तलाक होने के बाद
Pic Credit: Social Media
क्या करें अगर मछली खाते समय गले में कांटा फंस जाए?
Click Here