हार्दिक पांड्या Vs सूर्यकुमार यादव: टी-20I में ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं?

हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव को टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है।

हार्दिक और सूर्या

ये दोनों खिलाड़ी अब एशिया कप 2025 में नजर आएंगे।

एशिया कप में आएंगे नजर

कई मायनों में सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की तुलना होती है।

होती है तुलना

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों में से ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।

किसने लगाए हैं ज्यादा छक्के?

सबसे पहले बात करते हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव की। सूर्या ने अपने करियर में अब तक 83 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 79 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 167.08 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 2598 रन बनाए हैं।

सूर्यकुमार यादव ने बनाए इतने रन

इस दौरान सूर्यकुमार यादव ने अपने करियर में कुल 146 छक्के लगाए हैं।

लगाए 146 छक्के

हार्दिक पांड्या की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक कुल 114 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 90 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 141.68 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 1812 रन बनाए हैं।

हार्दिक पांड्या के कुल मैच और रन

इस दौरान सूर्या ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 95 छक्के लगाए हैं।

लगाए 95 छक्के

इस तरह देखा जाए तो सूर्यकुमार यादव ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हार्दिक पांड्या से ज्यादा छक्के लगाए हैं। हालांकि, यह भी गौर करने वाली बात है कि सूर्या ने हार्दिक से ज्यादा गेंदें खेली हैं।

सूर्यकुमार यादव हैं बहुत आगे

