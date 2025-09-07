By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
हार्दिक पांड्या Vs सूर्यकुमार यादव: टी-20I में ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं?
हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव को टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है।
हार्दिक और सूर्या
Pic Credit: Social Media
ये दोनों खिलाड़ी अब एशिया कप 2025 में नजर आएंगे।
एशिया कप में आएंगे नजर
Pic Credit: Social Media
कई मायनों में सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की तुलना होती है।
होती है तुलना
Pic Credit: Social Media
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों में से ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।
किसने लगाए हैं ज्यादा छक्के?
Pic Credit: Social Media
सबसे पहले बात करते हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव की। सूर्या ने अपने करियर में अब तक 83 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 79 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 167.08 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 2598 रन बनाए हैं।
सूर्यकुमार यादव ने बनाए इतने रन
Pic Credit: Social Media
इस दौरान सूर्यकुमार यादव ने अपने करियर में कुल 146 छक्के लगाए हैं।
लगाए 146 छक्के
Pic Credit: Social Media
हार्दिक पांड्या की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक कुल 114 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 90 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 141.68 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 1812 रन बनाए हैं।
हार्दिक पांड्या के कुल मैच और रन
Pic Credit: Social Media
इस दौरान सूर्या ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 95 छक्के लगाए हैं।
लगाए 95 छक्के
Video Credit: Social Media
इस तरह देखा जाए तो सूर्यकुमार यादव ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हार्दिक पांड्या से ज्यादा छक्के लगाए हैं। हालांकि, यह भी गौर करने वाली बात है कि सूर्या ने हार्दिक से ज्यादा गेंदें खेली हैं।
सूर्यकुमार यादव हैं बहुत आगे
Pic Credit: Social Media
एशिया कप जीतने के लिए तैयार सूर्यकुमार सेना, देखिए प्रैक्टिस की 10 तस्वीरें
Click Here