ये है हार्दिक का बेटा और एक्स वाइफ

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड माहिका के वजह से भी काफी सुर्खियों में है।

हार्दिक का साल 2024 में मॉडल और एक्ट्रेस नताशा स्टानकोविक से तलाक हो गया था।

हार्दिक और नताशा का एक बेटा है जिनका नाम अगस्त्य है। नताशा ने अगस्त्य को शादी के दो महीने बाद ही जन्म दे दिया था।

दरअसल नताशा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं। हार्दिक ने 31 दिसंबर 2019 को अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया था।

31 मई, 2020 को वे नताशा संग शादी के बंधन में बंधे थे। उसी साल 30 जुलाई 2020 को उनके बेटे का जन्म हुआ था।

तलाक के दौरान कपल ने ये तय किया था कि दोनों मिलकर अगस्त्य की देखभाल करेंगे।

ऐसा होता भी नजर आ रहा है। नताशा भी अगस्त्य की देखरेख कर रही हैं तो हार्दिक भी पिता का फर्ज निभा रहे हैं।

नताशा और हार्दिक का तलाक किस वजह से हुआ दोनों ने आजतक इसपर कोई जानकारी साझा नहीं की है।

नताशा और हार्दिक अब दोनों ही अपनी-अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं और तलाक के बाद भी एक-दूसरे की काफी इज्जत करते हैं।

नताशा अक्सर बेटे संग स्टेडियम पहुंचकर हार्दिक को खूब चीयर किया करती थीं। हार्दिक अबतक 11 टेस्ट, 94 वनडे और 120 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। 

