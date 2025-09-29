By Mohit
PUBLISHED Sep 29, 2025
Cricket
जीत के बाद हार्दिक ने शेयर कीं तस्वीरें
भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर नौवीं बार एशिया कप पर कब्जा जमाया
है
।
नौवीं बार
Source: Insta
फाइनल
मैच में
ऑलराउंडर
हार्दिक
पांड्या
प्लेइंग-11 में शामिल नहीं थे।
फाइनल
में जीत के बाद हार्दिक ने जमकर जश्न मनाया।
जीत के बाद
Source: Insta
स्टार
ऑलराउंडर
ने अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर जश्न की तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनकी खुशी देखते ही बन रही है।
तस्वीरें शेयर कीं
Source: Insta
हार्दिक
पांड्या
चोट के चलते
फाइनल
मैच में नहीं खेल सके। वहीं
अर्शदीप
सिंह और हर्षित
राणा
भी इस मैच में नहीं खेले।
नहीं खेल सके
Source: Insta
दरअसल हार्दिक को श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 मैच में
गेंदबाजी
करते हुए चोट लग गई थी।
लग गई थी चोट
Source: Insta
टीम इंडिया की जीत के बाद
प्रेजेंटेशन
सेरेमनी
को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। दरअसल भारतीय टीम ने
मोहसिन
नकवी
के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।
हुआ विवाद
Source: Insta
मोहसिन
नकवी
PCB
और
ACC
के अध्यक्ष हैं। वे भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं।
नकवी
पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं।
जहर उगलते हैं
Source: Insta
बिना ट्रॉफी हार्दिक
पांड्या
ने साथी खिलाड़ियों संग जमकर मस्ती की जो कि तस्वीरों में साफ नजर भी आ रहा है।
जमकर मस्ती
Source: Insta
एशिया कप
फाइनल
में तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में
नाबाद
69 रन बनाए। ऐसे में हार्दिक ने उन्हें मैच के बाद गले लगा लिया।
गले लगा लिया
Source: Insta
गेंदबाज
अर्शदीप
सिंह और हर्षित
राणा
के साथ हार्दिक
पांड्या
ने इस तरह से जमकर जश्न मनाया।
अर्शदीप और राणा संग
Source: Insta
पूर्व
ऑस्ट्रेलियाई
