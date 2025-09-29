By Mohit
PUBLISHED Sep 29, 2025

जीत के बाद हार्दिक ने शेयर कीं तस्वीरें

भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर नौवीं बार एशिया कप पर कब्जा जमाया है

नौवीं बार

फाइनल मैच में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या प्लेइंग-11 में शामिल नहीं थे। फाइनल में जीत के बाद हार्दिक ने जमकर जश्न मनाया।

जीत के बाद

स्टार ऑलराउंडर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जश्न की तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनकी खुशी देखते ही बन रही है।

तस्वीरें शेयर कीं

हार्दिक पांड्या चोट के चलते फाइनल मैच में नहीं खेल सके। वहीं अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा भी इस मैच में नहीं खेले।

नहीं खेल सके

दरअसल हार्दिक को श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 मैच में गेंदबाजी करते हुए चोट लग गई थी। 

लग गई थी चोट

टीम इंडिया की जीत के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। दरअसल भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।

हुआ विवाद

मोहसिन नकवी PCB और ACC के अध्यक्ष हैं। वे भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। नकवी पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं।

जहर उगलते हैं

बिना ट्रॉफी हार्दिक पांड्या ने साथी खिलाड़ियों संग जमकर मस्ती की जो कि तस्वीरों में साफ नजर भी आ रहा है।

जमकर मस्ती

एशिया कप फाइनल में तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में नाबाद 69 रन बनाए। ऐसे में हार्दिक ने उन्हें मैच के बाद गले लगा लिया।

गले लगा लिया

गेंदबाज अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के साथ हार्दिक पांड्या ने इस तरह से जमकर जश्न मनाया।

अर्शदीप और राणा संग

