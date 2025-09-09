By Mohit
घड़ी ही नहीं हार्दिक को कारों का भी शौक
टीम इंडिया के
स्टार
ऑलराउंडर
हार्दिक
पांड्या
अक्सर
अपनी
लग्जरी
लाइफ
स्टाइल और
फैशन
के वजह से काफी चर्चा में रहते हैं।
लग्जरी
लाइफ
स्टाइल
हार्दिक एशिया कप टूर्नामेंट के लिए टीम का हिस्सा हैं। हाल में
दुबई
के
ICC
अकादमी में
प्रैक्टिस
के दौरान हार्दिक ने बेहद ही
लग्जरी
घड़ी पहनी हुई थी।
प्रैक्टिस
के दौरान
प्रैक्टिस
के
दौरान हार्दिक की कलाई पर जो घड़ी थी उसकी कीमत 20 करोड़ बताई जा रही है।
इतनी कीमत
पांड्या
की कलाई पर
रिचर्ड
मिल
RM 27-04
घड़ी थी। घड़ी ही नहीं हार्दिक के पास
लग्जरी
कारों का भी अच्छा खासा
कलेक्शन
है।
रिचर्ड
मिल
हार्दिक के कार
कलेक्शन
में ये सबसे महंगी गाड़ी है। इसकी कीमत 9.50 करोड़ रुपये (
एक्स
शोरूम
प्राइस
) के आस पास है।
Rolls Royce Phantom
Photo:
Rolls Royce
धाकड़
ऑलराउंडर
के पास
लैम्बोर्गिनी
Huracam
EVO
कार
भी है।
Huracam
EVO
Photo:
Lamborghini
31 वर्षीय हार्दिक के पास
मर्सिडीज
AMG
G63
एसयूवी
कार भी है।
मर्सिडीज
AMG G63
रिपोर्ट्स
की मानें तो हार्दिक
पांड्या
के पास रेंज
रोवर
Vogue
के अलावा
Audi
A6
कार भी है।
रोवर
Vogue
आपको बता दें कि हार्दिक
अबतक
11
टेस्ट
मैच, 94
वनडे
मैच, 114 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 152
आईपीएल
मैच खेल चुके हैं।
करियर ऐसा
10
तस्वीरों में देखिए
ईशांत
शर्मा की
फैमिली
