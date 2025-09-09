By Mohit
PUBLISHED Sep 9, 2025

घड़ी ही नहीं हार्दिक को कारों का भी शौक

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अक्सर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और फैशन के वजह से काफी चर्चा में रहते हैं।

लग्जरी लाइफस्टाइल

Source: Insta

हार्दिक एशिया कप टूर्नामेंट के लिए टीम का हिस्सा हैं। हाल में दुबई के ICC अकादमी में प्रैक्टिस के दौरान हार्दिक ने बेहद ही लग्जरी घड़ी पहनी हुई थी।

प्रैक्टिस के दौरान

Source: Insta

प्रैक्टिस के दौरान हार्दिक की कलाई पर जो घड़ी थी उसकी कीमत 20 करोड़ बताई जा रही है।

इतनी कीमत

Source: Insta

पांड्या की कलाई पर रिचर्ड मिल RM 27-04 घड़ी थी। घड़ी ही नहीं हार्दिक के पास लग्जरी कारों का भी अच्छा खासा कलेक्शन है।

रिचर्ड मिल

Source: Insta

हार्दिक के कार कलेक्शन में ये सबसे महंगी गाड़ी है। इसकी कीमत 9.50 करोड़ रुपये (एक्स शोरूम प्राइस) के आस पास है।

Rolls Royce Phantom

Photo: Rolls Royce

धाकड़ ऑलराउंडर के पास लैम्बोर्गिनी Huracam EVO कार भी है।

Huracam EVO

Photo: Lamborghini

31 वर्षीय हार्दिक के पास मर्सिडीज AMG G63 एसयूवी कार भी है।

मर्सिडीज AMG G63

Source: Insta

रिपोर्ट्स की मानें तो हार्दिक पांड्या के पास रेंज रोवर Vogue के अलावा Audi A6 कार भी है।

रोवर Vogue

Source: Insta

आपको बता दें कि हार्दिक अबतक 11 टेस्ट मैच, 94 वनडे मैच, 114 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 152 आईपीएल मैच खेल चुके हैं। 

करियर ऐसा

Source: Insta

