By Mohit
PUBLISHED Oct 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
हार्दिक की GF हैं धार्मिक, रखती हैं व्रत
भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा संग रिलेशनशिप में हैं। हार्दिक हाल में अपने बर्थडे पर माहिका संग विदेश ट्रिप पर थे।
रिलेशनशिप में हैं
Source: Insta
हार्दिक और माहिका ने समुद्र किनारे रोमांटिक पल बिताए। हार्दिक ने खुद अपने इंस्टग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की थीं।
तस्वीरें शेयर
Source: Insta
हार्दिक की गर्लफ्रेंड लुक्स, फैशन और फिटनेस के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
माहिका खुद को फिट रखने के लिए हर दिन जिम में जमकर मेहनत करती हैं। हार्दिक की गर्लफ्रेंड काफी धार्मिक भी हैं और हफ्ते में एक दिन व्रत जरूर रखती हैं।
जमकर मेहनत
Source: Insta
सोशल मीडिया पर एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए माहिका ने खुद हाल में इसकी जानकारी दी थी।
सवाल का जवाब
Source: Insta
माहिका ने जवाब में लिखा कि 'हां मैं हर मंगलवार को व्रत रखती हूं। व्रत के दिन मैं वर्कआउट नहीं करती। अगर शूटिंग कर रही होती हूं तो सिर्फ नारियल पानी या कोम्बुचा पीती हूं।'
इस दिन
Source: Insta
माहिका ने आगे बताया 'अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा दिन नॉर्मल होता है। मैं पैदल चलती हूं या फिर रोजमर्रा के काम करती हूं लेकिन सिर्फ पानी ही पीती हूं।'
पैदल चलती हैं
Source: Insta
टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर की गर्लफ्रेंड पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
हर लुक बेमिसाल
Source: Insta
वन पीस ड्रेस में तो माहिका की फिटनेस देखते ही बनती है। वे एथनिक पहनना भी काफी पसंद करती हैं।
एथनिक भी पसंद
Source: Insta
पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसकी वाइफ है मॉडल
Click Here