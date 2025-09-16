By Mohit
PUBLISHED Sep 16, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

ऐसी दिखती हैं हार्दिक की नई रूमर्ड GF

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेल के अलावा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

Source: Insta

एशिया कप में खेल रहे हार्दिक का नाम अब एक और एक्ट्रेस और मॉडल संग जोड़ा जा रहा है। आइए जानते हैं कौन है ये लड़की?

एक्ट्रेस और मॉडल

Source: Insta

ऐसी अफवाह है कि हार्दिक मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं।

माहिका शर्मा

Source: Insta

माहिका शर्मा जानी-मानी मॉडल हैं और टॉप ब्रैंड्स के लिए काम करती हैं।

जानी-मानी मॉडल

Source: Insta

देश की टॉप मॉडल में शुमार माहिका म्यूजिक वीडियोज के साथ-साथ कुछ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।

फिल्मों में भी काम

Source: Insta

देश के जाने-माने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और अनिता डोंगरे के लिए रैंप वॉक भी कर चुकी हैं।

रैंप वॉक

Source: Insta

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव माहिका को 40 हजार से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं। वे अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।

काफी एक्टिव

Source: Insta

हार्दिक की रूमर्ड गर्लफ्रेंड फिटनेस के मामले में भी काफी आगे हैं। खुद को फिट रखने के लिए वे योग करती हैं।

करती हैं योग

Source: Insta

माहिका की हाल की एक मिरर सेल्फी के पीछे जो शैडो बन रहा था उसमें जो शख्स नजर आ रहा था वह हार्दिक जैसा प्रतीत हो रहा। ये अफवाह रेडिट थ्रेड पर किए गए एक पोस्ट के बाद शुरू हुई है।

वजह

Source: Insta

आपको बता दें कि हार्दिक का नाम सिंगर जैस्मीन वालिया संग भी जुड़ा था। ऐसी खबरें हैं कि दोनों अब अलग हो चुके हैं।

जैस्मिन संग भी

Source: Insta

वहीं जैस्मिन से पहले हार्दिक का तलाक हुआ था। हार्दिक ने मॉडल नताशा स्टानकोविक संग 2020 में शादी की थी।

तलाक भी हो चुका

Source: Insta

शिवम दुबे ने की है लव मैरिज, वाइफ संग तस्वीरें

 Click Here