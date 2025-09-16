By Mohit
PUBLISHED Sep 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
ऐसी दिखती हैं हार्दिक की नई रूमर्ड GF
भारतीय क्रिकेट टीम के
स्टार
ऑलराउंडर
हार्दिक
पांड्या
खेल के अलावा
अक्सर
अपनी
पर्सनल
लाइफ
के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
पर्सनल लाइफ
Source: Insta
एशिया कप में खेल रहे हार्दिक का नाम अब एक और
एक्ट्रेस
और
मॉडल
संग जोड़ा जा रहा है। आइए जानते हैं कौन है ये लड़की
?
एक्ट्रेस
और
मॉडल
Source: Insta
ऐसी अफवाह है कि हार्दिक
मॉडल
और
एक्ट्रेस
माहिका
शर्मा को
डेट
कर रहे हैं।
माहिका
शर्मा
Source: Insta
माहिका
शर्मा जानी-मानी
मॉडल
हैं और
टॉप
ब्रैंड्स
के लिए काम करती हैं।
जानी-मानी
मॉडल
Source: Insta
देश की
टॉप
मॉडल
में शुमार
माहिका
म्यूजिक
वीडियोज
के साथ-साथ कुछ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।
फिल्मों में भी काम
Source: Insta
देश के जाने-माने
फैशन
डिजाइनर
मनीष
मल्होत्रा
और
अनिता
डोंगरे
के लिए
रैंप
वॉक
भी कर चुकी हैं।
रैंप
वॉक
Source: Insta
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
माहिका
को 40 हजार से ज्यादा
यूजर्स
फॉलो
करते हैं। वे
अक्सर
अपनी
ग्लैमरस
तस्वीरें
फैन्स
के साथ शेयर करती रहती हैं।
काफी
एक्टिव
Source: Insta
हार्दिक की
रूमर्ड
गर्लफ्रेंड
फिटनेस
के मामले में भी काफी आगे हैं। खुद को फिट रखने के लिए वे योग करती हैं।
करती हैं योग
Source: Insta
माहिका
की हाल की एक
मिरर
सेल्फी
के पीछे जो
शैडो
बन रहा था उसमें जो शख्स नजर आ रहा था वह हार्दिक जैसा प्रतीत हो रहा। ये अफवाह
रेडिट
थ्रेड
पर किए गए एक पोस्ट के बाद शुरू हुई है।
वजह
Source: Insta
आपको बता दें कि हार्दिक का नाम
सिंगर
जैस्मीन
वालिया
संग भी जुड़ा था। ऐसी खबरें हैं कि दोनों अब अलग हो चुके हैं।
जैस्मिन संग भी
Source: Insta
वहीं
जैस्मिन
से पहले हार्दिक का तलाक हुआ था।
हार्दिक ने
मॉडल
नताशा
स्टानकोविक
संग 2020 में शादी की थी।
तलाक भी हो चुका
Source: Insta
शिवम
दुबे
ने
की
है
लव
मैरिज
,
वाइफ
संग तस्वीरें
