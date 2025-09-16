ऐसी दिखती हैं हार्दिक की नई रूमर्ड GF

माहिका

की हाल की एक

मिरर

सेल्फी

के पीछे जो

शैडो

बन रहा था उसमें जो शख्स नजर आ रहा था वह हार्दिक जैसा प्रतीत हो रहा। ये अफवाह

रेडिट

थ्रेड

पर किए गए एक पोस्ट के बाद शुरू हुई है।