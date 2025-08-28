By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 28, 2025
Faith
हनुमान जी को सरसों का तेल चढ़ाने के नियम
हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो कोई उनकी मनपसंद चीजें उन्हें अर्पित करता है।
उपाय
लेकिन क्या आपको मालूम है कि सरसों का तेल चढ़ाने से भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं।
सरसों का तेल चढ़ाना
साथ ही शनि की साढ़े साती या ढैया के समय होने वाली परेशानियों से राहत पाने के लिए किया जाता है।
राहत
चलिए जानते हैं कि हनुमान जी को सरसों का तेल कब और कैसे चढ़ाएं?
कब और कैसे चढ़ाएं
हनुमान जी को तेल चढ़ाने का सबसे अच्छा शुभ दिन मंगलवार और शनिवार है।
शुभ दिन
मंगलवार हनुमान जी का दिन है, जबकि शनिवार शनिदेव का है।
मंगलवार-शनिवार
ऐसे में इन दिनों तेल अर्पित करने से शनि की परेशानी और जीवन की कठिनाइयों से राहत मिलती है।
लाभ
तेल अर्पित करने से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर हनुमान जी की साफ मूर्ति या तस्वीर पूजा के लिए रखें। फिर तेल और दीपक लें।
कैसे करें अर्पित
तेल का थोड़ा हिस्सा हनुमान जी की मूर्ति पर भी अर्पित करें। तेल अर्पित करते समय ‘ॐ हनुमते नमः’ या ‘ॐ श्री हनुमते नमः’ मंत्र का जाप करें।
मंत्र का जाप करें
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
