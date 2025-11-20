By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 19, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
हनुमान जी को किसने दिया था चिरंजीवी का वरदान?
हनुमान जी अजर-अमर यानी चिरंजीवी है। वे आज भी सशरीर मौजूद हैं। उनसे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं।
अजर-अमर
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान किसने और क्यों दिया था? इसके पीछे कई कथाएं हैं।
किसने दिया था वरदान
वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करके जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे थे।
पहली कथा
तब उन्होंने उन लोगों को उपहार दिए जिन्होंने रावण के साथ युद्ध में उनका साथ दिया था। इसमें विभीषण, अंगद और सुग्रीव शामिल थे।
उपहार
तभी हनुमान जी भगवान श्रीराम से याचना करते हैं कि हे वीर श्रीराम! इस पृथ्वी पर जब तक रामकथा प्रचलित रहे, तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें।
हनुमान जी ने की याचना
श्री राम ने दिया था वरदान
फिर प्रभु श्रीराम कहते हैं कि ‘हे कपि श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही।
माता सीता ने दिया वरदान
वाल्मीकि रामायण के मुताबिक अशोक वाटिका में माता सीता को जब हनुमानजी ने अंगूठी दी थी, तब माता सीता ने हनुमानजी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था।
इच्छामृत्यु का वरदान
इसके अलावा यह भी मान्यता है कि भगवान इंद्र ने उन्हें इच्छामृत्यु का वरदान दिया था।
दूर होगी परेशानी
इन्हीं कारणों से हनुमान जी आज भी इसी धरती पर वास करते हैं और भगवान राम के भक्तों की तकलीफों को सुनते हैं और उनकी सारी परेशानियों को दूर भी करते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
सूखी तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाने के अद्भुत फायदे
Click Here