September 10, 2025
हनुमान जी को प्रसन्न करने के 8 अचूक उपाय, दूर होंगे संकट!
हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां भगवान श्रीराम और हनुमान जी दोनों की ही प्रतिमा हो। फिर यहां घी का दीपक जलाएं।
घी का दीपक
इसके बाद भगवान श्रीराम की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे श्रीराम और हनुमान जी दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है।
हनुमान चालीसा का पाठ
मंगलवार के दिन घर में पारद से बने हनुमानजी की मूर्ति को स्थापित करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं।
पारद की मूर्ति
हनुमान जी के मंदिर में उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना शुभ होता है। इससे मनोकामनाएं पूरी होती है।
सिंदूर-चमेली का तेल
हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला पहनाएं और केवड़े का इत्र अर्पित करें। इसके साथ ही राम नाम का 108 बार जाप करें।
गुलाब के फूल
मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। इस उपाय को 11 मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है।
बंदरों को खिलाएं ये चीजें
जीवन में किसी भी तरह के संकट का सामना कर रहे हैं, तो ऊं नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मंत्र का जाप करना चाहिए।
मंत्र
मंगलवार के दिन राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।
राम रक्षा स्त्रोत
मंगलवार के दिन लाल फूल, लाल चंदन, लाल रंग के कपड़े, बादाम और तांबे के बर्तनों का दान कर सकते हैं। इससे बजरंगबली अति प्रसन्न होते हैं।
करें इन चीजों का दान
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
