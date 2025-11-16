By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
हनुमान जी को कब और कैसे मिली थी गदा?
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बजरंगबली अजर-अमर माने जाते हैं। इसलिए वो कलयुग में भी मौजूद हैं।
अजर अमर हैं बजरंगबली
हनुमान जी के पास अनेक अस्त्र-शस्त्र हैं। इनमें से एक गदा भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह गदा उनको कैसे मिली थी?
हनुमान जी का गदा
बजरंगबली का गदा कोई मामूली गदा नहीं हैं, बल्कि इसे ताकत, जीत और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है।
प्रतीक
पौराणिक कथा के मुताबिक जब बजरंगबली छोटे थे, तब धन के देवता कुबेर ने उन्हें गदा तोहफे में दिया था।
कुबेर ने दिया था तोहफा
साथ ही उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि इस गदा के साथ बजरंगबली हर युद्ध में विजयी होंगे। साथ ही भूत-प्रेत भी हनुमान जी से भयभीत रहते हैं।
वरदान
बाएं हाथ में गदा
हनुमान जी हमेशा बाएं हाथ में गदा रखते हैं, इसलिए हनुमान जी को वामहस्तगदायुक्तम् भी कहा जाता है।
गदा का नाम
इस गदा को कौमोदकी गदा भी कहा जाता है। रामायण और महाभारत में भी हनुमान जी के गदा का उल्लेख मिलता है।
गदा की पूजा
बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भक्त हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाकर उनके गदा की पूजा करता है।
गदा से सीख
हनुमान जी की गदा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, पर उसका हिम्मत और सच्चाई के साथ सामना करना चाहिए।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
हनुमान चालीसा के इन चौपाइयों का रोज करें पाठ, दूर होंगी ये बाधाएं
Click Here