By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 9, 2025
हनुमान जी को प्रिय हैं ये 4 राशियां, भीड़ में बनाते हैं अपनी सबसे अलग पहचान
संकटमोचन हनुमान जी की कृपा जिस पर होती है, उसका जीवन साहस, बल और बुद्धि से भर जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ राशियों पर बजरंगबली की सीधी और सबसे खास कृपा रहती है।
कलयुग के जागृत देवता
मेष का स्वामी मंगल है और हनुमान जी का जन्म भी मंगल से जुड़ा है। मेष राशि वाले जन्म से साहसी, तेज और हार ना मानने वाले होते हैं। बजरंगबली इनकी हर लड़ाई में साथ खड़े रहते हैं।
मेष राशि
सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और हनुमान जी सूर्य देव के शिष्य रहे। सिंह राशि वालों में कमाल का तेज, आत्मविश्वास और लीडरशिप होता है। हनुमान जी इनका मार्गदर्शन करते हैं।
सिंह राशि
वृश्चिक भी मंगल की राशि है। वृश्चिक वाले गहरी बुद्धि, संयम और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले होते हैं। हनुमान जी इनकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं।
वृश्चिक राशि
कुंभ का स्वामी शनि है। इस राशि के जातक समाजसेवी, सत्यवादी और दूरदर्शी होते हैं। हनुमान जी इनके हृदय में रामभक्ति जगाते हैं और हर संकट से बचाते हैं।
कुंभ राशि
मेष-वृश्चिक में मंगल का जोश, सिंह में सूर्य का तेज, कुंभ में शनि का न्याय – ये चारों ही गुण हनुमान जी में हैं। इसलिए इन राशियों पर उनकी कृपा सबसे ज्यादा रहती है।
इन 4 राशियों की खास बात
मेष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक स्वभाव से निडर, ऊर्जावान और ईमानदार होते हैं। हनुमान जी की कृपा से ये हर मुश्किल में शांत रहकर सही फैसला लेते हैं और हमेशा आगे रहते हैं।
हनुमान जी का आशीर्वाद
इन 4 राशियों के लोग हनुमान चालीसा पढ़ते ही चमत्कारिक लाभ पाते हैं। मंगलवार-शनिवार को चालीसा पढ़ने से इनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है।
हनुमान चालीसा से लाभ
हनुमान जी की कृपा से मेष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक भीड़ में अलग दिखते हैं। नेतृत्व करने के साथ ही ये संकट में भी हंसते रहते हैं और दूसरों की मदद में सबसे आगे रहते हैं।
इन राशियों की खास पहचान
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
