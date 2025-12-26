By Dheeraj Pal
संजीवनी बूटी के लिए इस पहाड़ को उठा लाए थे बजरंगबली
हनुमान जी से जुड़ी कई पौराणिक कथा प्रचलित है। इन्हीं में से एक कथा त्रेतायुग की है, जब वो संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ उठा लाए थे।
पौराणिक कथा
लेकिन क्या आपको पता है कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी के लिए कौन सा पहाड़ उठा लाए थे।
पहाड़ का नाम
कथा के मुताबिक जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित किया था, तब वैद्यराज ने संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण की मूर्छा ठीक होने का उपाय बताया।
संजीवनी बूटी
फिर सभी ने पूछा कि यह संजीवनी बूटी कहां मिलेगी, तब वैद्यराज ने जवाब दिया हिमालय पर।
कहां मिलेगा
इसके बाद हनुमान संजीवनी बूटी लेने पहुंच गए।
पहुंचे हनुमान
द्रोणागिरी पर्वत
यहां हिमालयी श्रृंखला में लगे द्रोणागिरी पर्वत से हनुमान पूरे पहाड़ के हिस्से को उठाकर ही ले गये।
नहीं थी पहचान
माना जाता है कि उन्हें जड़ी-बूटियों की पहचान नहीं थी इसलिए वे कुछ चुनिंदा जड़ी-बूटियों को ले जाने के बजाए पूरा का पूरा पहाड़ ले गए।
चमौली में है
द्रोणागिरी पर्वत उत्तराखंड के चमौली जिले में स्थित है। आज भी द्रोणागिरी पर्वत का ऊपरी हिस्सा कटा हुआ दिखाई देता है।
विशेष पूजा
यहां के लोग इस पर्वत की विशेष पूजा करते हैं। यहां को लेकर यह भी कहा जाता है कि द्रोणागिरी पर्वत के करीब रहने वाले लोग हनुमान की पूजा नहीं करते हैं।
