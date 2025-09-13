By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
हनुमान चालीसा की इस चौपाई का करें जाप, पूर्ण होगी हर इच्छाएं!
बजरंगबली की पूजा पूरे विधि-विधान से की जाती है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं।
बजरंबली की पूजा
उनकी कृपा से जीवन में चल रही तमाम प्रकार की बीमारी दुख, दर्द तथा आर्थिक स्थिति से मुक्ति मिलती है।
आर्थिक संकट दूर
मान्यता है कि अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा के चौपाई का जाप करना शुरू कर दें।
हनुमान चालीसा
कहा जाता है कि हनुमान चालीसा की चौपाई का जाप करने से हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
विशेष चौपाई
हनुमान चालीसा में कई ऐसी चौपाई का उल्लेख है, जिसका जाप करने से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है।
उल्लेख
ऐसी ही हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई लिखा है, जिसका प्रतिदिन जाप करने से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है।
रोज करें जाप
चौपाई है- ‘जय जय जय हनुमान गोसाईं, कृपा करहु गुरुदेव की नाईं’।
ये है चौपाई
इस चौपाई में भक्त हनुमान जी से प्रार्थना करता है कि वह उन पर गुरु की तरह अपनी कृपा दृष्टि डालें, जो ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करने वाला होता है।
अर्थ
इस चौपाई के जाप करने से व्यक्ति को हनुमान जी विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी तरह के बंधन से मुक्ति भी मिलती है।
मुक्ति
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
