हनुमान चालीसा के इस चौपाई का पाठ, कटेंगे संकट!
हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं।
हनुमान चालीसा का पाठ
मान्यता है कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन के हर दुख दूर होते हैं और खूब सफलता मिलती है।
पाठ से लाभ
हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाइयां हैं और दो दोहे हैं जिनके माध्यम से हनुमान जी की महिमा और कृपा का वर्णन किया गया है।
कुल 40 चौपाई
हनुमान चालीसा की कुछ विशेष चौपाइयां भी हैं, जिनका पाठ करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है।
विशेष चौपाइयां
आज हम आपको हनुमान चालीसा की एक ऐसी ही चौपाई के बारे में बताएंगे जिनका जाप घर से निकलते वक्त करने सारे संकट मिट जाते हैं।
घर से निकलते वक्त
चौपाई है- 'सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।'
चौपाई
चाहे नौकरी, व्यापार, परीक्षा, यात्रा या कोई नया कार्य हो, जिसके लिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो यह चौपाई पढ़ना शुभ और मंगलकारी माना जाता है।
मंगलकारी
इससे आपकी यात्रा में आने वाली कोई भी बढ़ा समाप्त होती है और यात्रा का शुभ फल मिलता है।
शुभ फल
इस चौपाई का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की शरण में आता है, उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है।
सुख प्राप्त
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
