By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 16 2025

 Faith

घर की सजावट में तलवार टांगना शुभ होता है या अशुभ

हिंदू धर्म में तलवार साहस और सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन घर में इसे टांगना शुभ है या अशुभ? आइए जानें।

तलवार और घर की सजावट

हिंदू मान्यताओं में तलवार शक्ति, साहस और रक्षा का प्रतीक है। इसे देवी दुर्गा और योद्धाओं से जोड़ा जाता है।

तलवार का प्रतीकात्मक महत्व

वास्तु के अनुसार, तलवार टांगना सही दिशा और स्थान पर शुभ हो सकता है, लेकिन गलत जगह पर नकारात्मकता लाता है।

वास्तु के अनुसार तलवार

तलवार को पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में टांगना शुभ माना जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा को बढ़ाता है।

सही दिशा का महत्व

दक्षिण या पश्चिम दिशा में तलवार टांगने से नकारात्मक ऊर्जा, तनाव और परिवार में कलह बढ़ सकता है।

गलत दिशा से बचें

पूजा कक्ष में तलवार टांगना शुभ है, खासकर अगर यह देवी-देवताओं को समर्पित हो। यह रक्षा और शक्ति देता है।

पूजा कक्ष में तलवार

तेज और नुकीली तलवार घर में टांगने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। सजावटी या कुंद तलवार चुनें।

नुकीली तलवार से सावधानी

पारिवारिक या ऐतिहासिक तलवारें सजावट में टांगना गर्व और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। लेकिन इसे टांगने से पहले दिशा का विशेष ध्यान रखें।

ऐतिहासिक तलवारों का महत्व

तलवार को शुद्ध जल से धोएं, मंत्रों के साथ स्थापित करें। नियमित सफाई करें और नकारात्मकता से बचें।

इन बातों का रखें ध्यान

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

