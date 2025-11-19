By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 18, 2025
क्या सच में हाथ में खुजली होने से पैसा आता है?
आमतौर पर खुजली होना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन शकुन शास्त्र में इसके महत्व के बारे में बताया गया है।
शकुन शास्त्र
सामुद्रिक शास्त्र में हाथ में खुजली होने के कई अर्थ बताए गए हैं।
हाथ में खुजली
मान्यतानुसार दाएं हाथ में खुजली होने का सीधा संबंध धन से है।
दाएं हाथ में खुजली
दाएं हाथ में खुजली होने का अर्थ है कि आपको आर्थिक लाभ हो सकता है।
आर्थिक लाभ
इसके अलावा यह भी संकेत देता है कि आपका खोया हुआ पैसा भी मिल सकता है। साथ ही कोई उपहार दे सकता है।
खोया पैसा मिलेगा
बाएं हाथ में खुजली होने का अर्थ है खर्च का बढ़ाना।
बाएं हाथ की खुजली
अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके कर्ज में वृद्धि होने वाली है।
कर्ज में वृद्धि
इसके अलावा कहीं से आपको धन की हानि भी हो सकती है।
धन हानि
होठों पर खुजली का मतलब है कि जल्द ही स्वादिष्ट भोजन खाने का मौका मिलेगा। कहीं से निमंत्रण आ सकता है।
होठों पर खुजली
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
