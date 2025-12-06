By Navaneet Rathaur
खाना खाते समय बाल निकलना क्या संकेत देता है? जानिए इसके उपाय
भोजन को अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। लेकिन जब थाली में बाल निकल आए, तो इसे सामान्य गंदगी मत समझिए। शास्त्र इसे पितृदोष और राहु का अशुभ संकेत मानते हैं।
खाने में बार-बार बाल
शास्त्रों के अनुसार, खाना खाते या परोसते समय अचानक बाल दिखना पितरों की नाराजगी का संकेत है। पितर भोजन के माध्यम से संदेश देते हैं कि उन्हें श्राद्ध-तर्पण नहीं मिल रहा है।
पितृदोष का संकेत
बार-बार खाने में बाल आना राहु के दुष्प्रभाव का लक्षण है। राहु की वजह से धन हानि, स्वास्थ्य समस्याएं और अशुभ समाचार आने लगते हैं। इसे नजरअंदाज मत कीजिए।
राहु का अशुभ प्रभाव
बाल वाला भोजन खाने से उसका अशुभ फल सीधे शरीर में जाता है। शास्त्र कहते हैं – ऐसा भोजन खाने से पितृदोष बढ़ता है और घर में कलह-बीमारी बढ़ने लगती है।
बाल वाला भोजन कभी ना खाएं
अगर आपके भोजन में अक्सर बाल निकल रहा है, तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर 11 या 21 सिक्के लें। किसी मंदिर में दान करें या गरीब को दें। इससे पितृदोष शांत होता है।
सिक्कों का दान
हर अमावस्या को सुबह-शाम पूजा में कपूर जलाएं और 'ॐ पितृभ्यो नमः' 11 बार बोलें। कपूर की सुगंध पितरों को शांति देती है और घर से नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है।
अमावस्या पर कपूर जलाएं
अमावस्या पर कौवे, कुत्ते, चींटी, गाय और चिड़िया को भोजन कराएं। माथे पर केसर का तिलक लगाकर विष्णु मंत्र जपें। ये सबसे शक्तिशाली पितृदोष निवारण उपाय है।
पंचदान जरूर करें
नमक, गुड़, छाता, सफेद कपड़ा, तिल या जूते का दान करें। पितरों को ये चीजें बहुत प्रिय हैं। दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर में बाल आने की समस्या बंद हो जाती है।
ये चीजें दान करें
रोज पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को दें। घर में रोज कपूर जलाएं। ये छोटे उपाय पितृदोष को जड़ से खत्म करते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है।
रोज का छोटा उपाय
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
