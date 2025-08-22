By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 22, 2025
बालों पर
जैतून के तेल के प्रभाव
जैतून का तेल प्राकृतिक और पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो बालों को मजबूत और मुलायम बनाता है।
ऑलिव ऑयल
कुछ लोगों में जैतून के तेल से एलर्जी हो सकती है जिससे खुजली और जलन हो सकती है।
नुकसान
Photo: Adobe Stock
अत्यधिक जैतून का तेल लगाने से बाल भारी और चिपचिपे हो सकते हैं जिससे स्टाइलिंग में कठिनाई होती है।
1
जैतून के तेल का अधिक प्रयोग स्कैल्प पर बंद पोर्स का कारण बन सकता है जिससे रूसी हो सकती है।
2
जैतून के तेल को बालों से निकालने में कठिनाई होती है जिससे शैम्पू का अधिक प्रयोग हो सकता है।
3
Video: Pexels
जैतून के तेल का अधिक इस्तेमाल स्कैल्प पर अतिरिक्त तेल का उत्पादन कर सकता है जिससे बाल गिर सकते हैं।
4
जैतून के तेल का उपयोग करते समय संतुलन महत्वपूर्ण है, थोड़ी मात्रा में लगाएं और अच्छी तरह से धो लें।
5
यदि आपको जैतून के तेल से दुष्प्रभाव महसूस हों तो इसका प्रयोग बंद कर दें और चिकित्सक से सलाह लें।
नोट
