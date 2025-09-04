By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 04, 2025
बालों पर हेना लगाने के नुकसान!
हेना प्राकृतिक हेयर डाई है जो बालों को रंगने के साथ पोषण भी देता है।
बालों के लिए हेना
Photo: Adobe Stock
बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त हेना से बालों को नुकसान हो सकता है।
नुकसान
Photo: Adobe Stock
कुछ लोगों में हेना लगाने से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जैसे खुजली और चकत्ते।
1
बालों का रूखापन और डैंड्रफ भी हेना के सामान्य साइड इफेक्ट्स में से एक है।
2
कुछ मामलों में हेना से बालों का रंग असमान रूप से लग सकता है जिससे दिखावट प्रभावित होती है।
3
Video: Pexels
अधिक मात्रा में या बार-बार मेहंदी लगाने से बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं।
4
बालों को स्वस्थ रखने के लिए हेना का इस्तेमाल सीमित मात्रा में और कम बार करें।
सावधानी
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
