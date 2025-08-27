By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 27, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
बालों के लिए अंडे के साइड इफेक्ट्स!
अंडे का प्रयोग बालों के लिए पोषण देने वाला होता है पर सही तरीके से ना किया जाए तो नुकसान भी हो सकता है।
बालों के लिए अंडा
कच्चे अंडे के उपयोग से सैल्मोनेला जैसे बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा हो सकता है।
1
अंडे की सफेदी में एविडिन होता है जो बायोटिन को अवशोषित होने से रोक सकता है।
2
बायोटिन की कमी से बालों का झड़ना और नाखूनों की समस्या हो सकती है।
3
अंडे के लगातार उपयोग से बालों में अतिरिक्त प्रोटीन का निर्माण हो सकता है जिससे वे कठोर होकर टूट सकते हैं।
4
Video: Pexels
अंडे के उपयोग से एलर्जी की संभावना भी होती है, इसलिए पहले पैच टेस्ट करें।
5
अंडे का मास्क लगाने के बाद गर्म पानी से ना धोएं, इससे अंडा बालों में चिपक सकता है।
6
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
केले का हेयर पैक- बालों के लिए वरदान!
Click Here