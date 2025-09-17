By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 17, 2025

काले-घने बाल: भारती सिंह का नेचुरल हेयर मास्क

कम उम्र में बालों का सफेद होना एक कॉमन और मेजर प्रॉब्लम है। इनसे राहत पाने के लिए कॉमेडियन भारती सिंह नेचुलर हेयर मास्क के बारे में बता चुकी हैं।

भारती सिंह

मेहंदी: बालों को पोषण देने और उन्हें प्राकृतिक रूप से रंगने का एक प्राचीन उपाय।

1

कॉफी: बालों को गहरा भूरा रंग देने के लिए कॉफी का इस्तेमाल करें।

2

अंडे का सफेद भाग: प्रोटीन से भरपूर, बालों को नरमी और चमक देता है। बालों का झड़ना कम करता है।

3

हिना पाउडर, कॉफी और एग व्हाइट को मिलाएं। उसके बेाद एक समान पेस्ट तैयार करें।

हेयर पैक

बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक मास्क लगाएं, लगभग 30 मिनट तक रखें और फिर बाद में पानी से धो लें।

बालों में लगाएं

नियमित उपयोग से बाल काले, घने और मजबूत होते हैं। प्राकृतिक चमक भी बढ़ती है।

फायदे

यूं तो घरेलू नुस्खों के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं लेकिन अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

नोट

