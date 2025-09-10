By Shubhangi Gupta
बालों के लिए स्टीम थेरेपी के फायदे
स्टीम थेरेपी क्या है? यह बालों को भाप देने की प्रक्रिया है जिससे बाल स्वस्थ और मजबूत बनते हैं।
स्टीम थेरेपी
Photo: Adobe Stock
भाप से बालों के क्यूटिकल खुलते हैं, जिससे पोषक तत्व बालों की जड़ों तक पहुंचते हैं।
स्टीम थेरेपी से बालों की नमी बढ़ती है जिससे वे नरम और चमकदार होते हैं।
Photo: Adobe Stock
यह थेरेपी रूसी और सिर की खुजली को कम करने में मदद करती है।
स्टीम थेरेपी बालों के विकास को बढ़ावा देती है और टूटने से रोकती है।
Video: Pexels
घर पर स्टीम थेरेपी के लिए गर्म पानी का उपयोग करें और तौलिये से ढकें।
नियमित स्टीम थेरेपी से बालों की समस्याएं कम होती हैं और स्वास्थ्य बढ़ता है।
Photo: Adobe Stock
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
