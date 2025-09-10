By Shubhangi Gupta
बालों के लिए स्टीम थेरेपी के फायदे

स्टीम थेरेपी क्या है? यह बालों को भाप देने की प्रक्रिया है जिससे बाल स्वस्थ और मजबूत बनते हैं।

स्टीम थेरेपी

भाप से बालों के क्यूटिकल खुलते हैं, जिससे पोषक तत्व बालों की जड़ों तक पहुंचते हैं।

स्टीम थेरेपी से बालों की नमी बढ़ती है जिससे वे नरम और चमकदार होते हैं।

यह थेरेपी रूसी और सिर की खुजली को कम करने में मदद करती है।

स्टीम थेरेपी बालों के विकास को बढ़ावा देती है और टूटने से रोकती है।

घर पर स्टीम थेरेपी के लिए गर्म पानी का उपयोग करें और तौलिये से ढकें।

नियमित स्टीम थेरेपी से बालों की समस्याएं कम होती हैं और स्वास्थ्य बढ़ता है।

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

नोट

