By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
केले का हेयर पैक- बालों के लिए वरदान
केला बालों के लिए क्यों फायदेमंद है? इसमें पोटैशियम, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो बालों को पोषण देते हैं।
बालों के लिए केला
केले का हेयर पैक बालों को मुलायम बनाता है और स्कैल्प की नमी को बरकरार रखता है।
फायदे
घर पर हेयर पैक बनाने के लिए पके केले को मैश करें और शहद मिलाएं।
हेयर पैक
इस मिश्रण में नारियल तेल या ऑलिव ऑयल मिलाकर और भी पोषण बढ़ाएं।
मिलाएं तेल
बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक पैक लगाएं और 20-30 मिनट तक रखें।
बालों में लगाएं
नियमित उपयोग से बालों का झड़ना कम होता है और बाल भी घने दिखते हैं।
मजबूत बाल
Video: Pexels
केले का पैक बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर का काम करता है।
नेचुरल
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
होठों को सॉफ्ट रखेगा होममेड लिप ऑयल
Click Here