By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 19, 2025
आंवला तेल,
बालों के लिए वरदान!
आंवला तेल विटामिन C से भरपूर होता है जो बालों को मजबूत और घना बनाता है।
आंवला तेल
Photo: Adobe Stock
आंवला तेल रूसी को दूर करने में सहायक है, खुजली और सूजन को भी कम करता है।
फायदे
स्कैल्प की मालिश से रक्त संचार बढ़ता है जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं।
मजबूत बाल
बालों के झड़ने की समस्या में आंवला तेल उपयोगी है, बालों का गिरना कम करता है।
हेयरफॉल
अमला तेल बालों की प्राकृतिक चमक बढ़ाता है और उन्हें सिल्की बनाता है।
चमकदार
Video: Pexels
सफेद बालों की समस्या में आंवला तेल प्राकृतिक रंगत बरकरार रखने में मदद करता है।
काले बाल
नारियल तेल को गर्म करें और फिर उसमें आंवला के टुकड़े काटकर डालें या फिर आंवला पाउडर मिलाएं। कुछ देर पकाने के बाद छानकर स्टोर कर लें।
ऐसे बनाएं
Photo: Adobe Stock
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
